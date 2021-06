Nevers Maison des sports Nevers, Nièvre Tour de France 2021 Maison des sports Nevers Catégories d’évènement: Nevers

? Les amateurs de cyclisme l’attendait depuis longtemps, Le Tour de France passera par Nevers vendredi 2 juillet ! ? Le passage de la caravane du tour est attendue à Nevers à partir de 11 h 20 et la course entre 13 h 20 et 13 h 45 : le parcours traversera Nevers d’ouest en est. Les amateurs de cyclisme l’attendait depuis longtemps, Le Tour de France passera par Nevers vendredi 2 juillet ! Maison des sports Boulevard Pierre-de-Coubertin, 58000 nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

