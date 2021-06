Rostrenen Radio Kreiz-Breizh Côtes-d'Armor, Rostrenen Tour de France 2021 : Étape Perros-Guirec / Mûr (commentaires bilingues) Radio Kreiz-Breizh Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Radio Kreiz-Breizh, le dimanche 27 juin à 13:00

En direct sur RKB ! 102.9 Mhz | 106.5 Mhz | 99.4 Mhz ou sur [www.rkb.bzh](http://www.rkb.bzh) L’étape du Tour de France 2021 entre Perros-Guirec et Mûr sera commentée en français et en breton ! Avec humour, musique (playlist spéciale) et anecdotes sur les communes et pays traversés ! Radio Kreiz-Breizh 48 rue Ollivier Perrin, 22110 Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

2021-06-27T13:00:00 2021-06-27T18:00:00

