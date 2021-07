« Tour de Force » de Rainer Gross Porte des Allemands, 18 septembre 2021, Metz.

« Tour de Force » de Rainer Gross

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Porte des Allemands

### Venez voir l’exposition de Rainer Gross et ses installations in situ. Les installations in situ de Rainer Gross sont des assemblages de centaines de lattes en bois. Ces éléments fins et longs (généralement noircis) permettent de construire des formes monumentales s’appropriant l’espace dans un dialogue direct avec leur environnement immédiat. Par conséquent, elles se rapportent toujours à une situation et un espace donnés que ce soit dans la nature ou dans un bâtiment. Des réflexions sur la fragilité du monde matériel, la fugacité de la vie et la place de l’homme dans la nature sous-tendent toutes ces œuvres liées aux lieux.

Gratuit. Entrée libre.

Porte des Allemands Boulevard André Maginot, 57000 Metz Metz Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00