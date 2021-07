Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Tour de fête Redon Redon

Redon Ille-et-Vilaine Du 3 au 11 juillet 2021 Une semaine d’itinérance Cyclo-culturelle en pays de Redon.

Nous suivre à vélo, c’est possible: prévoyez le vélo, les sacoches et la tente …. en route

Premier départ Redon le 3 juillet 9h00, quai de la Grandière. Pour participer, Contact : messagerduclepscycle@gmail.com avec Rouge Bombyx

Tradi-Woogie

Le Facteur Humain

La Flânante / vélo-librairie

Paul Maisonneuve : messagerduclepscycle@gmail.com +33 6 67 17 02 68 http://tourdefete.blogspot.com/p/une-semaine-ditinerance-cyclo.html Du 3 au 11 juillet 2021 Une semaine d’itinérance Cyclo-culturelle en pays de Redon.

