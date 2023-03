Foire à Tout à Tour de Faure Tour-de-Faure Tour-de-Faure Catégories d’Évènement: Lot

Tour-de-Faure

Foire à Tout à Tour de Faure, 16 avril 2023, Tour-de-Faure Tour-de-Faure. Foire à Tout à Tour de Faure EUR Le Bourg Tour-de-Faure Lot

2023-04-16 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-16 17:00:00 17:00:00 Tour-de-Faure

Lot Tour-de-Faure . EUR Inscription exposant : 2 € le mètre

Buvette et restauration rapide (plateau-repas). Vente d’objets divers et vente de matériel de pêche neuf et occasion au centre du village, et vide-greniers. S. Hermann & F. Richter de Pixabay

dernière mise à jour : 2023-03-11

