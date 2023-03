Tour de Corse Historique Porto-Vecchio Porto Vecchio Tourisme Porto-Vecchio Catégories d’Évènement: Corse

Corse Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse 5 jours de compétition dans une ambiance unique entre les concurrents, spectateurs et habitants des communes traversées, sur un parcours inédit de plus de 1000 km, 18 spéciales sur routes fermées soit 380 km chronométrés, 620 km de liaisons. tourdecorsehistorique2a@gmail.com +33 4 95 70 67 33 https://www.tourdecorse-historique.fr/ Porto-Vecchio

