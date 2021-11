Tour de contes et Boules de neige Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, 15 décembre 2021, Wervicq-Sud.

Tour de contes et Boules de neige

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, le mercredi 15 décembre à 10:00

Toutes ces histoires viennent de pays froids, parlent de la neige et évoquent même parfois un certain père… Chut, il ne faut pas tout révéler. Vous risquez d’y rencontrer un corbeau et un hibou, un petit ourson bleu, un certain Thibaut, ou encore un sacré renard, le tout sous l’oeil avisé de « Boniface le magicien double face » qui en fin de spectacle dévoilera son vrai visage. Mercredi 15 décembre à 10h Animations gratuites et ouvertes à tous, abonnés et non abonnés Pour une bonne organisation, merci de réserver à l’avance la séance au 03.20.14.59.28 ou via [mediatheque@wervicq-sud.com](mailto:mediatheque@wervicq-sud.com)

Entrée libre, sur inscription

spectacle pour les plus de 4 ans

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud Nord



