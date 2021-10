Fontanes Fontanes Fontanes, Lot Tour de Conte : Bonne Nuit Shéhérazade ! Fontanes Fontanes Catégories d’évènement: Fontanes

Lot

Tour de Conte : Bonne Nuit Shéhérazade ! Fontanes, 10 décembre 2021, Fontanes. Tour de Conte : Bonne Nuit Shéhérazade ! 2021-12-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-10

Fontanes Lot Fontanes La médiathèque organise pour la troisième année un tour de contes et des ateliers sur le réseau des bibliothèques, pour les enfants de tous âges et pour les familles ! dernière mise à jour : 2021-10-15 par

