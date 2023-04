Exposition de photos sur le vieux Colombelles Tour de Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de photos sur le vieux Colombelles

16 et 17 septembre

Tour de Colombelles

Expostion de photos sur le vieux Colombelles.

Tour de Colombelles
Place Aristide Briand, 14460 Colombelles
Colombelles 14460
Calvados Normandie

06 11 22 36 88

La tour servait de logement au gardien du château (le château du XIXe s. a été détruit durant le débarquement). Elle a été construite avec des éléments de récupération lui donnant l'aspect d'une tour de forteresse. Cette tour a été habitée jusqu'en 1986.

© Jean Lustière

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Les Amis de La Tour (Jean Lustière)

