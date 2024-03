Tour de chauffe : prolongations Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 21 avril 2024.

Tour de chauffe : prolongations Vous avez manqué l’ouverture de saison ? Qu’à cela ne tienne ! Profitez d’une petite séance de rattrapage… Dimanche 21 avril, 14h30 Mosaïc, le jardin des cultures Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Animation comprise dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-04-21T14:30:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00 Fin : 2024-04-21T14:30:00+02:00 - 2024-04-21T19:00:00+02:00

Vous avez manqué l’ouverture de saison ? Qu’à cela ne tienne ! Profitez d’une petite séance de rattrapage…

Relevez le défi de La Cataculte et du Souffle-cul, jeux de lancers à propulsion fessière avec projection d’objets non contondants ! Une expérience foraine inoubliable ! Suivez les règles, elles sont aussi simples que possible pour le plus grand plaisir de jouer !!!

14 h 30 / 16 h / 17 h 30

1 h

Fesse foraine

L’association Jonglargonne

Jeu forain

Tout public

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

Jonglaronne