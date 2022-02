Tour de chauffe 2022 Maison Folie Hospice d’Havré, 5 mars 2022, Tourcoing.

Tour de chauffe 2022

Maison Folie Hospice d’Havré, le samedi 5 mars à 20:00

**Kill me baby !** —————— Composé de Carlie (guitare, textes & chant), Fred (guitare), Tom (batterie) et Anthony (basse), Kill Me Baby ! distille depuis sa formation en 2019 un indie rock influencé autant par la scène underground des années 90 que par l’esprit glamour des seventies. Adepte assumé du DIY dans la production de sa musique et de ses visuels, le quatuor lillois s’est forgé un répertoire éclatant, brut et dansant. Il s’inspire de groupes aux front women iconiques – Blondie, Lush, ou encore Hole -, mais également d’artistes de la scène alternative anglaise, tels que Black Honey ou Wolf Alice. Secouez le tout sur scène et sirotez un rock entêtant et énergique teinté d’accents pop, grunge et même parfois disco… Une voix acidulée, des guitares qui assènent rythmes nerveux et solos reverbés, le tout au service de mélodies douces-amères. Après une dizaine de concerts sur la métropole lilloise et sur Paris et un premier EP éponyme paru fin 2020, Kill Me Baby ! entend bien électriser un maximum de scènes et conquérir les cœurs. **Psychotic** ————- The Psychotic Sidewinders (traduisez “les serpents à sonnette psychotiques”) est un projet issu de l’underground lillois, qui défend un rock mêlant sonorités garage et influences psyché, à la fois sauvage et maîtrisé. Après avoir écumé les clubs rock de Londres à Madrid et de Paris à Berlin, au sein de diverses formations, Louis (basse & chant), Victorien (batterie) et Emilian (guitare & chant) décident en 2018 de monter leur propre groupe, bien décidés à investir de nouvelles scènes encore inexplorées. Jean (claviers) et Maxime (guitare lead) viendront vite se greffer au trio fondateur et ensemble ils enchaînent les concerts sur la métropole lilloise, partageant l’affiche avec des groupes comme The Black Market Karma, Levitation Room, Frankie and The Witch Fingers, Night Beats ou encore The Warlocks. Aussi bien inspirés par le rock garage féroce de Ty Segall que par le psyché planant d’Anton Newcombe, leader charismatique du Brian Jonestown Massacre, les Psychotic Sidewinders distillent une musique rock impétueuse qui sonne très 60’s / 70’s, tout en gardant les oreilles tournées vers le rock d’aujourd’hui et ses multiples facettes. Aujourd’hui leur ambition est claire : composer leur propre répertoire et partager leur musique avec un maximum de monde, leur terrain de jeu favori restant sans conteste la scène. En attendant de pouvoir la retrouver et l’enflammer comme il se doit, le groupe lillois a sorti fin 2020 un EP 4 titres intitulé “Cold”, 2 ans après la mise en ligne de leur toute première démo. C’est gratuit !

Gratuit sur réservation

Kill me baby ! (Indie Rock) + The Psychotic Sidewinders (Rock Psyché/Garage) – 2ème partie

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T22:30:00