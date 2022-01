TOUR DE CHANT – Steve Waring Catalyse, 12 février 2022, Genève.

DEUXIÈME SPECTACLE GRENADINE 2021-2022 TOUR DE CHANT Steve Waring Tour de chant où le texte n’est pas le seul canevas pour faire de la musique vocale, par le plus français des chanteurs américains et le plus américains des chanteurs français pour les enfants. Un spectacle en forme de voyage autour d’un répertoire sans cesse renouvelé de chansons récentes ou de «classiques» toujours réclamés. Steve Waring est à sa façon et à lui tout seul un vrai théâtre musical où toutes les générations et toutes les audaces peuvent se retrouver pour célébrer le sens de la vie faite de jeu et de réalité. COMMENT SE PASSENT LES GRENADINE ? 15h – 16h : un spectacle 16h : un goûter (offert)* 16h30 – 17h15 : un atelier *si les mesures sanitaires le permettent

Adulte (CHF 15.-) , Enfants et réduit (CHF 10.-), 20ans20francs (CHF 7.-) // Tarif unique pour l’atelier (CHF 5.-/participant)

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève Eaux-Vives



