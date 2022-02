Tour de chant à Plouguerneau Ti ar Vro Bagan Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Ti ar Vro Bagan, le vendredi 11 mars à 20:00

Tout au long de l’année scolaire, plusieurs associations du Léon proposent des cours de chants en breton: Daoulamm- Gwalarn – War roudou ar Gelted – Skolpad Lokournan – Ar Vro Bagan Chaque groupe apprend un certain nombre de chants, complaintes, chansons joyeuses ou chants à danser (kan ha diskan, dañs-round). En fin d’année, 5 groupes se retrouvent en trois lieux différents pour chanter son répertoire devant le public. Un moment d’échange et de plaisir partagé. Cette veillée (avec gâteaux et rafraîchissements) est ouverte à tous. Ar Vro Bagan, Le Hellez à Plouguerneau Vendredi 11 mars à 20h.

Gratuit

Ti ar Vro Bagan 95 Hellez tosta 29880 Plouguerneau

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T22:00:00

