Tour de Bretagne Dinan, mercredi 1 mai 2024.

Tour de Bretagne Dinan Côtes-d’Armor

La 57ème édition de cette course mythique sillonnera la région. 7 jours de compétition et un parcours de 1 260 km attendent les coureurs qui prendront le départ de la course.

Cette année Dinan Agglomération, partenaire historique de l’événement, accueillera la 7ème et dernière étape de la compétition sur son territoire.

Au programme 160km entre Le Hinglé & Dinan. Un beau spectacle sportif en perspective !

Ligne d’arrivée Rue Thiers Dinan. .

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

Dinan

