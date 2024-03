Tour de Bretagne!-Croq’Vacances Camping Municipal Penmarch’ Penmarc’h, dimanche 7 juillet 2024.

Tour de Bretagne!-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 20 juillet Camping Municipal Penmarch’ 849 €

Séjour itinérant en Bretagne

Bienvenue à bord d’une aventure bretonne originale pour les ados ! Ce séjour passionnant propose un tour de la Bretagne, offrant une combinaison parfaite d’exploration, de défis sportifs et de moments inoubliables.

Ta colonie commence dans le Finistère à Penmarc’h, un joyau de la côte bretonne, où tu auras l’occasion de découvrir la beauté sauvage de la mer en faisant du catamaran aux Étocs. Encadré(e) par nos Moniteurs Brevetés d’État, tu vogueras à travers les eaux cristallines et profiteras de cette activité dans des conditions optimales de navigation. Tu seras étonné(e) par la beauté de l’environnement marin. Peut-être même que tu auras l’opportunité de croiser quelques phoques…

Pour la seconde étape, cap sur Séné, dans le Morbihan, pour participer au Challenge Koh Breizh. Ce défi breton mettra à l’épreuve tes compétences à travers une série d’épreuves passionnantes favorisant l’esprit d’équipe. En plus des défis, une excursion inoubliable à l’île aux Moines est prévue, offrant une pause bien méritée avec ses paysages préservés et ses plages de sable fin.

Lors de l’étape finale, à Jugon-Les-Lacs dans les Côtes d’Armor, tu auras l’opportunité de te familiariser au kayak avec la descente de la rivière Arguenon. Cette séance sera encadrée par nos Moniteurs Brevetés d’État.

Cette colonie de vacances est pleine de découvertes et d’authenticité ! Elle te permettra de te familiariser avec la culture bretonne et de déguster la galette typique et succulente de cette région authentique ! L’équipe d’animation te proposera tout au long de ta colonie, des grands jeux, balades et un rallye photos pour faire le plein de souvenirs. Les soirées seront consacrées à des veillées mémorables, où rires et souvenirs seront au rendez-vous. En résumé, une colonie de vacances itinérante riche en découvertes et en activités sportives variées à dévorer et à ne rater sous aucun prétexte !

Camping Municipal Penmarch' rue de toul ar ster 29760 Penmarc'h 29760 Finistère Bretagne

Croq’ Vacances