Tour de Bretagne ! Centre Nautique Ile-Tudy, 7 août 2022, Île-Tudy.

Tour de Bretagne !

du dimanche 7 août au samedi 20 août à Centre Nautique Ile-Tudy

**Séjour itinérant en Bretagne** Tu veux vivre une belle aventure itinérante entre copains et découvrir la Bretagne ? ———————————————————————————— ### Cap à l’Ouest pour une escapade itinérante de 3 étapes inoubliables ! Tout d’abord, direction le Pays Bigouden : Penmarc’h, située à la pointe du Finistère. Sur cette première étape, tu pourras profiter de l’activité Kayak ; tu profiteras de cette activité dans des conditions optimales de navigation et tu seras étonné par le beauté de l’environnement marin. Ensuite, direction la pointe de la Torche avec une initiation de surf avec un moniteur Breveté d’État, sensations de glisse garanties ! Pour la seconde étape, tu prendras la direction au nord Finistère, en te rendant au Conquet, le Port du Bout du monde. Une traversée en bateau te conduira sur l’Île d’Ouessant pour une excursion sur les sites les plus remarquables de l’Île à vélo. De nombreuses baignades seront au programme. Bien entendu, cette étape te permettra de te familiariser avec la culture bretonne et de déguster la galette typique et succulente de cette région authentique ! Pour la troisième étape, nous prendrons le chemin du plus grand lac de Bretagne pour y pratiquer plusieurs activités de pleine nature : accrobranche ou escalade. C’est sur cette dernière étape que nous nous adonnerons à l’activité bouée tractée pour faire le plein de sensations. **Cette colonie de vacances est pleine de découvertes et d’authenticité !** L’équipe d’animation te proposera tout au long de ta colonie, un ensemble de grands jeux, balades et rallye photos pour faire le plein d’authentiques souvenirs. En résumé, une colonie de vacances itinérante riche en découvertes et en activités sportives variées à dévorer et à ne pas rater sous aucun prétexte !

849 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Nautique Ile-Tudy 1 Rue des Mousses 29980 Île-Tudy Île-Tudy Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T08:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T20:00:00