2022-04-29 – 2022-04-29

La 55ème édition du Tour de Bretagne fera étape sur le territoire de Ploërmel Communauté. Après une arrivée à Guillac la veille et la traversée de nombreuses communes du territoire, les coureurs s’élanceront pour la 5e étape de Ploërmel pour rejoindre Scaër.

Il s’agira de l’étape la plus longue avec plus de 193 kilomètres au compteur. Durant les 100 premiers kilomètres, les coureurs emprunteront de belles routes sans réelles difficultés. L’entrée dans le Finistère marquera le début d’un parcours plus « casse-patte ». 3 côtes référencées au classement du Meilleur Grimpeur placées dans les 20 kilomètres avant l’entrée du circuit final devraient permettre d’éclaircir les rangs des prétendants à la victoire d’étape. Le circuit est rapide mais il faudra de la fraîcheur pour s’imposer.

Village-étape et animations vous attendent le matin pour cette fête du cyclisme. Ouverture du village étape à 10h et départ de la course donné à 11h45 de la place de la mairie.

