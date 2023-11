C’est Noël à Ciboure : Papogorri, conte musical Tour de Bordagain Ciboure, 20 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Au beau milieu d’une forêt, on entend le chant d’un oiseau… très en colère !Quelqu’un vient de pondre un énorme oeuf dans le nid de Papogorri. Il part alors sur le chemin de la forêt pour retrouver l’auteur des faits. Il rencontrera ses voisins les plus proches… Trouvera-t-il le coupable ? Un voyage sensoriel et initiatique au coeur de la nature.

Dès 3 ans, sur réservation.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Tour de Bordagain rue de la tour

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the middle of a forest, we hear the song of a very angry bird… Someone has just laid a huge egg in Papogorri’s nest. He sets off along the forest path to find the culprit. He meets his closest neighbors? Will he find the culprit? A sensory journey into the heart of nature.

From 3 years, on reservation

En medio de un bosque, se oye el canto de un pájaro muy enfadado… Alguien acaba de poner un huevo enorme en el nido de Papogorri. Papogorri se adentra en el bosque para encontrar al culpable. Se encuentra con sus vecinos más cercanos? ¿Encontrará al culpable? Un viaje sensorial al corazón de la naturaleza.

A partir de 3 años, con reserva

Mitten im Wald hört man einen Vogel singen, der sehr wütend ist. Jemand hat ein riesiges Ei in Papogorris Nest gelegt. Er macht sich auf den Weg durch den Wald, um den Täter zu finden. Er wird seine nächsten Nachbarn treffen? Wird er den Täter finden? Eine sinnliche und initiatorische Reise ins Herz der Natur.

Ab 3 Jahren, mit Reservierung

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque