Visite libre de la tour de Bonvouloir 16 et 17 septembre Tour de Bonvouloir

Visite libre du site, présence de bénévoles sur place.

Parking et sanitaires sur place.

Tour de Bonvouloir Juvigny-sous-Andaine, 61140 Juvigny Val d’Andaine Juvigny Val d’Andaine 61140 Juvigny-sous-Andaine Orne Normandie 02 33 37 50 83 http://www.cdcdupaysdandaine.fr La tour de Bonvouloir est un des monuments les plus curieux du département de l’Orne. Depuis le début du XIXe siècle, cet ensemble architectural intrigue et attire de nombreux visiteurs. La tour de Bonvouloir, appelée aussi le phare de Bonvouloir au XIXe siècle, est située sur la commune de Juvigny-sous-Andaine, en bordure de la fôret d’Andaine. La tour de Bonvouloir et les bâtiments environnants (ancienne chapelle, colombier et grange) sont les vestiges d’un château bâti à la fin du XVe siècle par un membre de l’entourage de René duc d’Alençon sur une portion de la fôret d’Andaine qui a été défrichée pour permette cette construction. D235 entre Bagnoles-de-l’Orne et Juvigny-sous-Andaine

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Sylvie LANGEARD