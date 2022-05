Tour de BLI à vélo Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Saône-et-Loire

Tour de BLI à vélo Louhans, 22 mai 2022, Louhans. Tour de BLI à vélo Salle Multi-activités 291, Rue des Écoles Louhans

2022-05-22 – 2022-05-22 Salle Multi-activités 291, Rue des Écoles

Louhans Saône-et-Loire EUR 0 0 Tour de BLI à vélo. Randonnée à vélo pour tous dans le cadre de Mai à Vélo.

Circuits cyclo de :

13 km : openrunner n°14315022

24 km : openrunner n°13021677

62 km : openrunner n°13021706

82 km : openrunner n°14558033 Circuits VTT/VTC/Gravel de

19 km : openrunner n°14606459

43 km : openrunner n°14319447

Inscription gratuite et ouverte à tous. Inscription à l’avance ou sur place à l’aide du bulletin.

Port du casque vivement conseillé et obligatoire pour les moins de 12 ans. https://www.bresse-bourguignonne.com/ Tour de BLI à vélo. Randonnée à vélo pour tous dans le cadre de Mai à Vélo.

Circuits cyclo de :

13 km : openrunner n°14315022

24 km : openrunner n°13021677

62 km : openrunner n°13021706

82 km : openrunner n°14558033 Circuits VTT/VTC/Gravel de

19 km : openrunner n°14606459

43 km : openrunner n°14319447

Inscription gratuite et ouverte à tous. Inscription à l’avance ou sur place à l’aide du bulletin.

Port du casque vivement conseillé et obligatoire pour les moins de 12 ans. Salle Multi-activités 291, Rue des Écoles Louhans

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Louhans, Saône-et-Loire Autres Lieu Louhans Adresse Salle Multi-activités 291, Rue des Écoles Ville Louhans lieuville Salle Multi-activités 291, Rue des Écoles Louhans Departement Saône-et-Loire

Louhans Louhans Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louhans/

Tour de BLI à vélo Louhans 2022-05-22 was last modified: by Tour de BLI à vélo Louhans Louhans 22 mai 2022 Louhans Saône-et-Loire

Louhans Saône-et-Loire