La Tour d’Arse est mise en valeur par l’association Médiévalys qui a reconstitué des maquettes de machines de guerre , exposéees à l’occasion des JEP. Un rallye pédestre relie la Tour d’Arse, le donjon et la Maison des Carmélites pour découvrir l’époque médiévale dans notre ville de Chaumont. Exposition de machines de guerre médiévales La Tour d’Arse Rue des Tanneries Chaumont Chaumont Haute-Marne

