Givry Saône-et-Loire Givry EUR 70 70 Visite commentée du vignoble de Côte Chalonnaise et des Maranges en véhicule vintage, suivie d’un dégustation à Sampigny-les-Maranges. officedetourisme@achalon.com +33 3 85 48 37 97 http://www.achalon.com/ Visite commentée du vignoble de Côte Chalonnaise et des Maranges en véhicule vintage, suivie d’un dégustation à Sampigny-les-Maranges. Bureau d’Information Touristique de Givry 13 place de la Poste Givry

