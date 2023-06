Découvrez une exposition de peintures au pied d’une tour emblématique Tour d’Anglemein – Hangar Rambervillers Rambervillers Catégories d’Évènement: Rambervillers

Vosges Découvrez une exposition de peintures au pied d’une tour emblématique Tour d’Anglemein – Hangar Rambervillers, 16 septembre 2023, Rambervillers. Découvrez une exposition de peintures au pied d’une tour emblématique 16 et 17 septembre Tour d’Anglemein – Hangar Entree Libre La peintre éclectique Lucienne Nicolas, doyenne des peintres artistiques de Rambervillers, expose ses creations Elégantes dans l’espace au pied de la Tour d’Anglemein.

Venez partager les émotions et la gentillesse portées par ces tableaux vivants. Tour d’Anglemein – Hangar 13 rue du Docteur Lardier, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 06 08 54 40 08 Grange lumineuse, ornée de majestueuses poutres en bois servant de hangar situé au pied de la tour Anglemein. Parking à proximité sur place du 9 Octobre 1870. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Lieu: Tour d'Anglemein - Hangar
Adresse: 13 rue du Docteur Lardier, 88700 Rambervillers
Ville: Rambervillers
Departement: Vosges

