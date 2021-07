Tour cycliste des Deux-Sèvres Thouars, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Thouars.

Tour cycliste des Deux-Sèvres 2021-07-14 – 2021-07-14 Mauzé Thouarsais Dans le bourg

Thouars Deux-Sèvres

Ce parcours cycliste devrait permettre aux participants de découvrir le territoire Thouarsais. Pour l’édition 2021, une douzaine d’équipes dont 4 étrangères parcourront pas moins de 650km en Deux-Sèvres pendant 5 jours (du 10 au 14 juillet). La quatrième et dernière étape de 96 km reliera la commune de Brion-Près Thouet à celle de Mauzé-Thouarsais. avec une arrivée finale sur la commune de Mauzé-Thouarsais une course contre la montre individuel sera proposée autour de Brion-Près-Thouet. la Sur la commune de Mauzé-Thouarsais de nombreuses animations sont programmées : Concours de palets, structures gonflables, animations VTT, course cycliste, marché des producteurs de Pays, feu d’artifice…

Retrouvez l’intégralité du parcours du tour cycliste des Deux-Sèvres par ici : http://www.tour79.fr

Ce parcours cycliste devrait permettre aux participants de découvrir le territoire Thouarsais. Pour l’édition 2021, la quatrième étape relie la commune de Brion-Près-Thouet à celle de Mauzé-Thouarsais. Sur la commune de Mauzé-Thouarsais de nombreuses animations sont programmées .

+33 5 49 96 64 13

Maison du Thouarsais

