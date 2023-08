L’histoire du patrimoine sauveterrat vous attend dans la visite guidée de ce clocher Tour Clocher de la Collégiale Saint-Christophe Sauveterre-de-Rouergue, 16 septembre 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

L’histoire du patrimoine sauveterrat vous attend dans la visite guidée de ce clocher 16 et 17 septembre Tour Clocher de la Collégiale Saint-Christophe Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 5 par visite.

Des habitants, passionnés par leur village, vous accompagnent tout au long de la visite. Au fil des étages, ils vous dévoileront l’histoire de cet édifice religieux et du patrimoine sauveterrat qu’il accueille en son sein.

Vous monterez jusqu’aux cloches qui rythment encore la vie de la bastide.

L'église Saint-Christophe, tel un fil rouge, accompagne depuis son origine les bonheurs et les malheurs de la cité.

Son clocher est l'élément le plus ancien de la bastide ; il cumule deux fonctions, spirituelle, dans l'appel des fidèles, et stratégique, dans la surveillance et la défense de la bastide.

Son clocher est l’élément le plus ancien de la bastide ; il cumule deux fonctions, spirituelle, dans l’appel des fidèles, et stratégique, dans la surveillance et la défense de la bastide.

En 1388, l’église, avec son cimetière (actuelle roseraie), est reconstruite à l’intérieur des remparts. Seul, le clocher est maintenu en place ; on peut voir, sur le mur oriental du clocher, l’ogive de la porte de la nef primitive.

