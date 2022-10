Les Beffrois de Dunkerque Tour-Clocher Beffroi de Saint-Eloi Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Les Beffrois de Dunkerque Tour-Clocher Beffroi de Saint-Eloi, 15 octobre 2022, Dunkerque. Les Beffrois de Dunkerque 15 et 16 octobre Tour-Clocher Beffroi de Saint-Eloi

5 euros par personne

Journées nationales de l’architecture Tour-Clocher Beffroi de Saint-Eloi rue de l’Amiral Ronarc’h Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Abrite l’Office de Tourisme Symbole d’indépendance communale, les beffrois sont emblématiques du patrimoine de notre région. Constituant un bien sériel universel, plusieurs d’entre eux sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, et notamment nos deux beffrois dunkerquois, la tour-clocher beffroi de l’église Saint-Eloi et le beffroi de l’Hôtel-de-Ville.

