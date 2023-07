Visites guidées Tour Charlemagne Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visites guidées 16 et 17 septembre Tour Charlemagne Jauge limitée à 18 personnes par visite. Réservation obligatoire. Rendez-vous : au pied de la tour, côté place Châteauneuf

Ascension des 248 marches de la tour Charlemagne qui permet d’accéder à la plateforme sommitale, véritable belvédère sur la ville.

Tour Charlemagne Place de Châteauneuf 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.tours.fr/608-les-animations-du-patrimoine.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/712-journees-europeennes-du-patrimoine.htm »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 21 61 88 »}, {« type »: « email », « value »: « animation-patrimoine@ville-tours.fr »}] La Tour Charlemagne est le vestige d’une collégiale dédiée à saint Martin, édifiée au Moyen Âge et pour l’essentiel détruite à la fin du XVIIIe siècle. Selon la tradition, le nom de la tour rappelle l’emplacement de la sépulture de Luitgarde, épouse de Charlemagne morte à Tours en 800. En 2011, le rez-de-chaussée de la tour a été aménagé afin de conforter l’appropriation par les tourangeaux de cet élément patrimonial emblématique. Par l’A10, centre de Tours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Dominique Couineau