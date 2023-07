Exposition : « Mémoire d’une tour » Tour Bonnefoy Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

Exposition : « Mémoire d’une tour » Dimanche 17 septembre, 17h00 Tour Bonnefoy Gratuit. Entrée libre.

Découvrez une exposition de photographies et la projection d’un film sur la mémoire, l’ancrage dans le quartier et les travaux de rénovation de cet immeuble des années 60.

L’immeuble du 3 boulevard des Minimes est emblématique du quartier Marengo-Bonnefoy à Toulouse. Datant de 1958, il est représentatif d’une partie de l’histoire urbaine, sociale et architecturale de la seconde moitié du XXème siècle.

Aujourd’hui, de grands travaux de rénovation de la façade sont en cours pour pérenniser l’existence de l’immeuble, suite à des défauts d’entretien. Ils sont prévus pour durer plus de deux ans et demi. Les habitants ont eu à cœur de mettre en lumière l’histoire de leur lieu de vie pendant ces longs travaux.

Deux artistes, une plasticienne et une photographe, répondent à cet appel en retraçant « La mémoire d’une tour ».

L’exposition, présentée dans un appartement actuellement non occupé de l’immeuble, regroupe des photographies réalisées par arie-Stéphane Salgas sur le chantier de réhabilitation et un film documentaire d’une durée d’une vingtaine de minutes sur les habitants, réalisé par Marilina Prigent.

Tour Bonnefoy 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie La Tour Bonnefoy est un immeuble d’habitation qui s’élève sur 19 étages. Construit en 1958, il a marqué le paysage architectural de son quartier et est le témoin d’une tradition urbaine initiée au XXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©Marilina Prigent