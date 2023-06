Ouverture au public de la tour Beurdelaine Tour Beurdelaine Avallon, 15 septembre 2023, Avallon.

Ouverture au public de la tour Beurdelaine 15 – 17 septembre Tour Beurdelaine Entrée libre

Profitez de l’ouverture exceptionnelle du jardin du bastion et des visites de la plus ancienne tour de la ville, construite en 1404.

Seront aussi présents Julie et son café bio et éthique du Repaire Café, Aude et ses céramiques, Odile et ses bières bio et locales, Coline et ses kinsugi, Charlotte et ses pâtisseries, Patrick et ses tissages, ainsi qu’une exposition photo retraçant la rénovation de la tour.

Tour Beurdelaine 23 rue du Bel Air, Avallon 89200 Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 36 64 43 http://tour.beurdelaine.fr/ https://www.instagram.com/beurdelaine/ Construite en 1404, la tour Beurdelaine est la tour la plus ancienne de la ville d’Avallon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Pierre-Emmanuel Weck