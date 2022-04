Tour auto Lestelle-Bétharram, 30 avril 2022, Lestelle-Bétharram.

Tour auto Lestelle-Bétharram

2022-04-30 07:30:00 – 2022-04-30 09:00:00

Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques Lestelle-Bétharram

EUR 0 0 La 31ème édition du Tour Auto s’élance après les dernières vérifications techniques et administratives depuis Paris. Ce rendez-vous est l’occasion pour le public de voir les 230 équipages engagés qui mettent le cap vers le sud ouest et Andorre. La dernière étape partira de Pau à7h30 et arrivera à Lourdes à 8h55, pour cela elle passera à Lestelle-Bétharram.

+33 1 42 59 73 40

©TourAuto

Lestelle-Bétharram

