Tour Auto 2024 Limoges Parc des Expositions de Limoges Limoges, mercredi 24 avril 2024.

De 18h à 22h.

Au lendemain de la première étape d’échauffement, les concurrents quitteront la Grange de Meslay pour rejoindre Limoges. Environ 400 kilomètres attendent les pilotes lors cette deuxième journée. Le roadbook les conduira au circuit du Val de Vienne. Connu pour son tracé fluide et rapide, ce circuit sinueux et sélectif mettra à l’épreuve les concurrents qui se confronteront lors de courses en peloton. Ensuite, direction de Limoges ! Et c’est toujours avec plaisir que le Tour Auto fait étape dans la capitale de la porcelaine où un très nombreux public vient toujours, comme en 2022, lui rendre visite.

Accès circuit du Val de Vienne gratuit

Accès Parc Fermé, Parc des Expositions de Limoges, 18h 22h sur présentation du programme officiel, en vente sur place.

Renseignements par téléphone et par mail (en lien). .

