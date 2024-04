Tour Auto 2024: Carcassonne-Pau Stade Philippe Tissié Pau, vendredi 26 avril 2024.

L’avant-dernière journée marquera le retour du Tour Auto sur le circuit de Nogaro. Mythique circuit également appelé circuit Paul Armagnac, il fût créé entre 1959 et 1960 par Robert Castagnon et Paul Armagnac, pour y accueillir plusieurs courses automobiles qui perdurent encore aujourd’hui comme les Coupes de Pâques, le Grand Prix automobile de Nogaro et bien d’autres. Ainsi les concurrents pourront rouler sur les traces de célèbres pilotes tels que Jean-Pierre Jaussaud, Alain Prost, Jean Alesi ou encore Sébastien Loeb avant de prendre la direction de Pau. Ville pyrénéenne et capitale de la principauté souveraine révolue de Béarn, Pau est une ville chargée d’histoire où les participants du Tour Auto finiront leur journée en rejoignant le parking du stade Tissié.

Accès Parc Fermé, Stade Tissié de Pau, 18h 22h sur présentation du pgr officiel, en vente sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 17:00:00

fin : 2024-04-26

Stade Philippe Tissié Avenue Gaston Lacoste

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

