Tour auto 2022 Sarlat-la-Canéda, 28 avril 2022, Sarlat-la-Canéda.

Tour auto 2022 Sarlat-la-Canéda

2022-04-28 09:00:00 – 2022-04-28 12:00:00

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Le Tour Auto 2022, qui reliera Paris à Andorre, commencera comme chaque année par une journée d’exposition à Paris le lundi 25 avril. Le lendemain, les 230 équipages s’élanceront à la découverte de quelques-unes des plus belles routes de France. Au programme, plus de 2 000 kilomètres à parcourir, cinq villes étapes, des épreuves chronométrées sur quatre circuits et une dizaine d’épreuves spéciales sur routes fermées.

Jeudi 28 avril, le tour auto passera par Sarlat !

Ouvrez les yeux, ce rallye historique est l’unique occasion pour tous d’admirer le plus beau musée automobile itinérant du monde. Ferrari, Porche, Jaguar… Renault 8 Gordini, Ford GT, Citroën 2cv… seront au rendez-vous.

Jeudi 28 avril, l’étape 3 permettra aux pilotes de rallier Limoges à Bordeaux en passant par La Roque Gageac, Beynac et Sarlat dans le courant de la matinée.

Tour auto

Sarlat-la-Canéda

