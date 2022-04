Tour Auto 2022 Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Hautes-Pyrénées Après deux éditions tenues en septembre, le Tour Auto retrouve des dates plus traditionnelles fin avril. La 31ème édition sera marquée par une arrivée inédite à Andorre et passera par Lourdes à l’occasion de la dernière étape, le samedi 30 avril 2022. Le Tour Auto 2022 commencera comme chaque année par une journée d’exposition à Paris le lundi 25 avril. Le lendemain, les 230 équipages s’élanceront à la découverte de quelques-unes des plus belles routes de France. Au programme, plus de 2 000 kilomètres à parcourir, cinq villes étapes, des épreuves chronométrées sur quatre circuits et une dizaine d’épreuves spéciales sur routes fermées. Routes empruntées à Lourdes :

– D937 / D13

– Route de Pau

– Boulevard de la Grotte

– Avenue de la Gare

– Avenue Hélios

– Rue du Callat

– Boulevard du Lapacca

– Avenue Victor Hugo

– D937 Passage prévu de la première voiture à partir de 8h55. Le passage de la dernière voiture a lieu environ 2h30 plus tard. Informations via les coordonnées ci-dessous. info@peter.fr +33 1 42 59 73 40 https://www.peterauto.fr/fr/evenements/tour-auto-2022/ Lourdes LOURDES Lourdes

