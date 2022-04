Tour auto 2022 Limoges, 26 avril 2022, Limoges.

Tour auto 2022

du mardi 26 avril au mercredi 27 avril à Limoges

Le Tour Auto 2022 commencera comme chaque année par une journée d’exposition à Paris le lundi 25 avril. Le lendemain, les 230 équipages s’élanceront à la découverte de uelques-unes des plus belles routes deFrance. Au programme, plus de 2 000 kilomètres à parcourir, cinq villes étapes, des épreuves chronométrées sur quatre circuits et une dizaine d’épreuves spéciales sur routes fermées. S’il faudra attendre le 30 novembre 20 heures pour connaitre les détails du tracé, Peter Auto est déjà mesure d’annoncer un passage – rarissime – hors des frontières de l’Hexagone. **ANDORRE, 20 ANS APRÈS** En 2022, le Tour Auto s’achèvera ainsi le samedi 30 avril dans la Principauté d’Andorre, un État où il n’est passé qu’une seule fois dans son histoire, en 2002. Le parc fermé sera installé à Andorre-la-Vieille, plus haute capitale de l’Europe (1023 mètres), dont l’héritage culturel et patrimonial devrait séduire l’ensemble des concurrents… Sans parler des routes somptueuses des Pyrénées Orientales ! **VOITURES À L’HONNEUR** Soucieuse de renouveler son plateau, l’organisation incite chaque année la venue de modèles rares par une mise en avant d’un type de voitures ayant contribué à l’histoire du Tour de France Automobile entre 1951 et 1973. En 2022, on célèbrera ainsi le 50ème anniversaire du doublé des Ferrari 365 GTB4 en 1972 et la victoire de Jean-Claude Andruet sur celle que l’on surnommait déjà “Daytona”. Un hommage sera par ailleurs rendu aux “pionnières”, les automobiles de grandes marques ayant participé aux toutes premières éditions d’après- guerre, entre 1951 et 1954 : Delahaye 235, Ferrari, Fiat 8V, barquettes Gordini, Jaguar Type C, Osca, etc.

Le Tour Auto retrouve ses dates traditionnelles au mois avril . La 31ème édition sera marquée par une arrivée inédite à Andorre ainsi que par deux célébrations de voitures exceptionnelles.

Limoges Limoges Limoges Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00