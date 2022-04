TOUR AUTO 2022 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique L’arrivée du Tour Auto se fera le mardi 26 avril, les 240 véhicules seront stationnés dans un Parc fermé qui se situe sur la promenade de mer devant l’esplanade du Casino : entre le casino et le rond-point Concorde. Les véhicules quitteront le Parc le mercredi 27 avril dans la matinée. Vous aurez la possibilité d’entrer dans le Parc le mardi soir pour visiter le village et admirer les véhicules de prestige. Le tarif d’entrée dans le Parc est de 10€ et est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Étapes à La Baule-Escoublac

Mardi 26 avril 2022

Paris – La Baule

+ Circuit Bugatti du Mans

+ Une épreuve spéciale Mercredi 27 avril 2022

La Baule – Limoges

+ Circuit du Val de Vienne

