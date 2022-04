Tour auto 2022 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Tour auto 2022 Bagnères-de-Bigorre, 30 avril 2022, Bagnères-de-Bigorre. Tour auto 2022 D8, D208, D935 Campan, Ste Marie de Campan, Col Aspin BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-04-30 09:30:00 – 2022-04-30

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Itinéraire et Horaires :

Etape 5 – Pau – Andorre Les horaires mentionnés sont ceux de la première voiture. Le passage de la dernière voiture a lieu environ 2h30 plus tard – PAU Place de Verdun 7:30 Rue du Maquis du Bearn , Rue Bayard Rue Marca Pont du 14 Juillet – JURANCON Rue du 14 Juillet, Avenue Henri IV, D 802

– LESTELLE-BETHARRAM D 937

– SAINT-PE-DE-BIGORRE D 937

– LOURDES D 937 / D 13 8:55, Route de Pau, Boulevard de la Grotte,

Avenue de la Gare, Avenue Hélios, , Rue du Callat, Boulevard du Lapacca

Avenue Victor Hugo , D 937 -TREBONS D 935 / D 87 9:25

-BAGNERES-DE-BIGORRE D 8 / D 208 / D 935

-CAMPAN D 935 / D 918 9:50

-ARREAU D 918 / D 929 / D 11 D 19 / D 618 – BORDERES-LOURON D 618

– SAINT-AVENTIN D 618 – BAGNERES-DE-LUCHON D 618 / D 125 11:25

– PORTET-D’ASPET D 618

– SAINT-LARY D 618 12:55

– SAINT-GIRONS D 618 / D 117 / D 618 13:30

– MASSAT D 618 14:00

– TARASCON-SUR-ARIEGE D 618 / N 20 14:35

– L’HOSPITALET-PRÈS-L’ANDORRE N20 / N 320 / N 22 15:30

PAS DE LA CASE N 22 / Tunel d’Envalira

-CG-2 ,SOLDEU CG-2, EL TARTER CG-2, CANILLO CG-2, MERIXTELL CG-2

ENCAMP CG-2 , ESCALDES – ENGORDANY Avenida del Pont de la Tosca

Avenida Carlemany / Carrer Santa Anna Avenida de les Escoles

Carrer del Parnal / Carrer del Prat Gran Avenida del Consell de la Terra / Carrer de la Valira Carrer de la Uniò

ANDORRE-LA-VIEILLE CG-3 / CG-1 Carrer Dr. Villanova / Plaça Rebés

Avenida Meritxell Carrer Prat de la Creu

– ANDORRE-LA-VIEILLE

APARCAMENT COMMUNAL PARC CENTRAL

ARRIVÉE ÉTAPE 5 – FIN DU RALLYE

17:30 Comme chaque année, les passionnées de voitures anciennes attendent avec impatience le tracé du Tour Auto à venir.

Et pour sa 31ème édition, le rallye historique innove avec un tracé inédit ! Si le départ se fera comme toujours de Paris, après 5 jours de course, l’arrivée se fera pour la toute première fois en Andorre.

Des voitures de collection exceptionnelles ! Ferrari, Porsche, Jaguar, Lotus, Aston Martin, Alfa Roméo, Lancia ….

