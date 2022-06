Tour Alsace cycliste Scherwiller, 28 juillet 2022, Scherwiller.

Tour Alsace cycliste Scherwiller

2022-07-28 13:30:00 – 2022-07-28

Scherwiller 67750 Scherwiller

Le Tour d’Alsace cycliste passe à nouveau sur notre territoire ! Première grande étape du parcours qui débute en plaine Rhénane, à Europa Park, et qui se poursuit par une grande boucle dans les Vosges Bas-Rhinoises avec un final à Scherwiller. Avec un dénivelé positif conséquent de plus de 2000m, c’est en fait l’étape de montagne de ce Tour Alsace 2022. Au programme : double passage au col de la Charbonnière, suivi du Champ du Feu, puis du mont Saint-Odile en passant par les communes de Baldenheim, Muttersholtz, Ebersheim et Dieffenthal.

Tour Alsace cyclisme avec passage à Baldenheim, Muttersholtz, Ebersheim, Dieffenthal et arrivée à Scherwiller

+33 3 89 66 29 52

Le Tour d’Alsace cycliste passe à nouveau sur notre territoire ! Première grande étape du parcours qui débute en plaine Rhénane, à Europa Park, et qui se poursuit par une grande boucle dans les Vosges Bas-Rhinoises avec un final à Scherwiller. Avec un dénivelé positif conséquent de plus de 2000m, c’est en fait l’étape de montagne de ce Tour Alsace 2022. Au programme : double passage au col de la Charbonnière, suivi du Champ du Feu, puis du mont Saint-Odile en passant par les communes de Baldenheim, Muttersholtz, Ebersheim et Dieffenthal.

Scherwiller

dernière mise à jour : 2022-05-24 par