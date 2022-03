Tour à biclou – Manège à pédales Maison Folie Hospice d’Havré, 20 avril 2022, Tourcoing.

Tour à biclou – Manège à pédales

le mercredi 20 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ ### En accès libre dans la cour de la maison folie Qui n’a jamais rêvé, étant enfant et voyant passer le peloton du Tour de France, de participer à son tour à cette course merveilleuse et de revêtir fièrement, au terme d’une victoire arrachée avec panache, le célèbre « Maillot jaune » ? Eh bien, ce rêve est désormais possible grâce à : UN TOUR À BICLOU ! Un tour à biclou, c’est un manège à pédales. Un peloton de 12 coureurs : 4 qui pédalent et 8 qui se laissent porter. Ce manège fait participer les enfants en les faisant pédaler. C’est un manège éco-responsable, qui ne fonctionne que grâce aux mollets des petits coureurs qui le font tourner.

GRATUIT

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



