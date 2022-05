Touquet raid amazones, 11 juin 2022, .

Touquet raid amazones

2022-06-11 – 2022-06-12

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022

La 11è édition du Touquet Raid Amazones aura lieu les 11 et 12 Juin au Touquet Paris Plage. Un événement toujours très attendu par toutes les sportives !

En quoi consiste-il ? C’est un raid multisports à la portée de toutes : 26 km environ le samedi et 21km le dimanche avec du canoë, de la course à pied, du VTT sur les chemins plats …. Et… d’autres épreuves surprises. Vous ne passerez donc que 4h le samedi et 3h le dimanche…des heures qui, nous en sommes sûres, passeront trop vite à votre goût !

Ce raid sera organisé autour de la féminité : sports Nature, découverte de l’arrière-pays, vélo, running, orientation, canoë pour le côté aventure sportive mais également raid avec soirée, hauts talons, convivialité, esprit d’équipe, festivité !

Alors rendez-vous au Touquet les 11 et 12 Juin 2022, vous allez vivre un week-end qui sera inoubliable ! Messieurs, on ne vous oublie pas : venez encourager vos femmes, vos soeurs, vos amies !

Samedi 11 Juin 2022

10h00-13h00 Accueil des concurrentes

13h00 Briefing

14h00-17h30 1er Journée de Raid

17h30 Arrivée

19h00-01h00 Soirée

Dimanche 12 Juin 2022

8h45 Briefing

9h00-12h00 2ème Journée de Raid

A partir de 11h30 Les premières arrivées

13h00 Remise des prix

contact@touquetraid.com https://touquetraidamazones.com/

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022

La 11è édition du Touquet Raid Amazones aura lieu les 11 et 12 Juin au Touquet Paris Plage. Un événement toujours très attendu par toutes les sportives !

En quoi consiste-il ? C’est un raid multisports à la portée de toutes : 26 km environ le samedi et 21km le dimanche avec du canoë, de la course à pied, du VTT sur les chemins plats …. Et… d’autres épreuves surprises. Vous ne passerez donc que 4h le samedi et 3h le dimanche…des heures qui, nous en sommes sûres, passeront trop vite à votre goût !

Ce raid sera organisé autour de la féminité : sports Nature, découverte de l’arrière-pays, vélo, running, orientation, canoë pour le côté aventure sportive mais également raid avec soirée, hauts talons, convivialité, esprit d’équipe, festivité !

Alors rendez-vous au Touquet les 11 et 12 Juin 2022, vous allez vivre un week-end qui sera inoubliable ! Messieurs, on ne vous oublie pas : venez encourager vos femmes, vos soeurs, vos amies !

Samedi 11 Juin 2022

10h00-13h00 Accueil des concurrentes

13h00 Briefing

14h00-17h30 1er Journée de Raid

17h30 Arrivée

19h00-01h00 Soirée

Dimanche 12 Juin 2022

8h45 Briefing

9h00-12h00 2ème Journée de Raid

A partir de 11h30 Les premières arrivées

13h00 Remise des prix

dernière mise à jour : 2021-11-16 par