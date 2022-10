Touquet Music Beach Festival Le Touquet-Paris-Plage, 25 août 2023, Le Touquet-Paris-Plage.

Touquet Music Beach Festival

L’orangerie de la baie

Boulevard de la canche Le Touquet-Paris-Plage

2023-08-25 – 2023-08-26

L’orangerie de la baie

Boulevard de la canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Le Touquet-Paris-Plage Vendredi 25 et samedi 26 août 2023

Un festival encore plus long ! (15h – 03h).

Un lieu encore plus grand en plein coeur de la baie de Canche.

Deux scènes avec la crème de la musique électro-pop.

La cinquième édition du Touquet Music Beach Festival aura lieu les 25 et 26 août 2023 au Touquet-Paris-Plage, à L’Orangerie de la Baie ! Un nouveau lieu que l’on espère dores et déjà pouvoir adopter pour longtemps, avec une vue magnifique sur la mer et la baie de Canche. Côté musique, la programmation de cet exceptionnel cru 2022 est électrisante, élégante, et même, affolante ! Un b2b légendaire, des icônes et des challengers, des précurseurs, des audacieux, des visionnaires, bref, des artistes qui imposent toutes le respect, et que nous sommes si fières d’accueillir au TMB !

En cinq éditions, le Touquet Music Beach Festival s’est imposé comme le rendez-vous immanquable de la fin août, dans la station du Touquet-Paris-Plage. La formule reste la même depuis 2016 : vous proposer deux couchers de soleil sonores au cœur de l’une des plus belles stations balnéaires de l’hexagone. À l’instar du Touquet-Paris-Plage, le TMB est un festival revitalisant, sexy et pétillant, qui vit au rythme de la mer et des saisons, et séduit à tout âge. Avec une sélection musicale électronique taillée pour danser, vibrer, exulter, c’est un week-end inoubliable qui vous attend pour clôturer l’été en beauté !

office-tourisme@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 http://www.touquetmusicbeach.com/

L’orangerie de la baie

Boulevard de la canche Le Touquet-Paris-Plage

dernière mise à jour : 2022-09-06 par