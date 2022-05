Touques’n Roll

Touques’n Roll, 30 juillet 2022, . Touques’n Roll

2022-07-30 19:00:00 – 2022-07-30 23:00:00 Le rendez-vous familial rock est de retour à Touques ! Au programme, concerts, démonstrations et initiations de danses rock. Samedi 30 juillet

“T BECKER TRIO” & “THE NIGHT’S CATS” : un ensemble de musiciens normands amoureux de la musique, accompagné par une troupe de danseurs. Samedi 27 août

“HOT ROD 56” & “DUCKY JIN TRIO” accompagnés par une troupe de danseurs. Un retour aux sources même du Rock’N’Roll avec ces groupes qui puisent leurs influences dans la musique des années 50. Restauration possible sur place. Le rendez-vous familial rock est de retour à Touques ! Au programme, concerts, démonstrations et initiations de danses rock. Samedi 30 juillet

“T BECKER TRIO” & “THE NIGHT’S CATS” : un ensemble de musiciens normands amoureux de la musique,… Le rendez-vous familial rock est de retour à Touques ! Au programme, concerts, démonstrations et initiations de danses rock. Samedi 30 juillet

“T BECKER TRIO” & “THE NIGHT’S CATS” : un ensemble de musiciens normands amoureux de la musique, accompagné par une troupe de danseurs. Samedi 27 août

“HOT ROD 56” & “DUCKY JIN TRIO” accompagnés par une troupe de danseurs. Un retour aux sources même du Rock’N’Roll avec ces groupes qui puisent leurs influences dans la musique des années 50. Restauration possible sur place. dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville