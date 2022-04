Toundra Marseille 6e Arrondissement, 2 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Toundra Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-06-02 – 2022-06-02 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 Les madrilènes de Toundra ne sont pas un groupe instrumental ordinaire. Ils sont autant influencés par les grands noms du progressif et du rock que par les multiples visages du punk et du rock alternatif.



Ces inspirations transculturelles et pan-générationnelles ont eu un impact significatif sur le quatuor espagnol. Tout au long de leur carrière, à partir de 2007, ces rockeurs se sont inspirés mais ont toujours créé quelque chose de nouveau à partir de leurs groupes préférés et sur leur dernier album studio, “Vortex” (2018), Toundra a façonné l’avenir de la musique instrumentale.



Aujourd’hui, à peine un an après, ils reviennent avec une nouvelle œuvre, “Das Cabinet des Dr. Caligari”, dans laquelle le talent intrépide et mutable, aborde le défi audacieux d’écrire et d’enregistrer une bande originale pour la quintessence du film d’horreur muet allemand réalisé par Robert Wiene qui aura exactement 100 ans en 2020 ; un dialogue avec l’auditeur avec l’intention de questionner des idées comme la manipulation, la liberté et la nature humaine elle-même.

Les madrilènes de Toundra débarquent sur la scène du Molotov jeudi 2 juin.

Les madrilènes de Toundra ne sont pas un groupe instrumental ordinaire. Ils sont autant influencés par les grands noms du progressif et du rock que par les multiples visages du punk et du rock alternatif.



Ces inspirations transculturelles et pan-générationnelles ont eu un impact significatif sur le quatuor espagnol. Tout au long de leur carrière, à partir de 2007, ces rockeurs se sont inspirés mais ont toujours créé quelque chose de nouveau à partir de leurs groupes préférés et sur leur dernier album studio, “Vortex” (2018), Toundra a façonné l’avenir de la musique instrumentale.



Aujourd’hui, à peine un an après, ils reviennent avec une nouvelle œuvre, “Das Cabinet des Dr. Caligari”, dans laquelle le talent intrépide et mutable, aborde le défi audacieux d’écrire et d’enregistrer une bande originale pour la quintessence du film d’horreur muet allemand réalisé par Robert Wiene qui aura exactement 100 ans en 2020 ; un dialogue avec l’auditeur avec l’intention de questionner des idées comme la manipulation, la liberté et la nature humaine elle-même.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-04 par