TOUNDRA Le Molotov, 2 juin 2022, Marseille.

TOUNDRA

Le Molotov, le jeudi 2 juin à 20:30

Les madrilènes de TOUNDRA ne sont pas un groupe instrumental ordinaire. Ils sont autant influencés par les grands noms du progressif et du rock que par les multiples visages du punk et du rock alternatif. Ces inspirations transculturelles et pan-générationnelles ont eu un impact significatif sur le quatuor espagnol. Tout au long de leur carrière, à partir de 2007, ces rockeurs se sont inspirés mais ont toujours créé quelque chose de nouveau à partir de leurs groupes préférés et sur leur dernier album studio, ‘Vortex’ (2018), TOUNDRA a façonné l’avenir de la musique instrumentale. Aujourd’hui, à peine un an après, ils reviennent avec une nouvelle œuvre, ‘Das Cabinet des Dr. Caligari’, dans laquelle le talent intrépide et mutable, aborde le défi audacieux d’écrire et d’enregistrer une bande originale pour la quintessence du film d’horreur muet allemand réalisé par Robert Wiene qui aura exactement 100 ans en 2020 ; un dialogue avec l’auditeur avec l’intention de questionner des idées comme la manipulation, la liberté et la nature humaine elle-même. “Das Cabinet des Dr. Caligari’ est un film doté d’une très forte énergie visuelle. C’est un film qui reprend des éléments des films de terreur pour parler de l’autoritarisme. Sur la façon dont les idées peuvent être contrôlées et finalement conduire un individu à faire les pires choses. La première a eu lieu dans l’entre-deux-guerres, et il s’agit d’un conseil sur le danger réel de certaines idéologies qui connaissent aujourd’hui une nouvelle vie en Europe, des idéologies fondées sur l’intolérance. C’est pourquoi nous aimons voir ce film comme un document historique qui invite à une réflexion consciente plutôt que de nous laisser aller là où les intolérants veulent nous emmener.” Ce n’est pas la première fois que le groupe fait quelque chose d’aussi inattendu. Depuis leur premier album en 2008, ils ont sorti six albums studio dans lesquels le groupe mélange sa marque de fabrique, pleine de riffs mémorables, de mélodies esthétiques et d’atmosphères complexes. Ils ont même atteint la deuxième place des charts espagnols et les ont aidés à devenir l’un des groupes instrumentaux les plus excitants au monde. Et en plus de cela, ils ont également réussi à trouver le temps et l’inspiration pour échapper à ce que leurs fans pouvaient attendre et les surprendre avec des albums tels que “Das Cabinet des Dr.Caligari”, ou celui qu’ils ont fait avec Exquirla, un album exubérant dans lequel le groupe a collaboré avec l’une des chanteuses de flamenco les plus célèbres d’Espagne. Facebook : facebook.com/toundra Instagram : instagram.com/toundra Twitter : twitter.com/toundra Clip : youtu.be/iihRpmrpzik

10,99€ en pré-vente

♫Post-Rock / Instrumental♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T20:30:00 2022-06-02T23:00:00