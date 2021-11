Toumback : Quand est ce qu’on danse ? Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, 14 mai 2022, Bourpeuil.

Toumback : Quand est ce qu’on danse ?

Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, le samedi 14 mai 2022 à 20:30

Corps à cordes accueilli par la MJC Champ Libre, la MJC 21 et le CPA avec les enfants des Accueils de Loisirs, les jeunes du CEF Nouvel Horizon à Le Vigeant et les résidents de l’ESAT André Rideau d’Adriers. Pour rendre la musique classique accessible, vivante, le Duo Berimba invente un style original où la frontière entre la musique et la danse s’abolit, où l’on fait de la musique avec son corps et l’on danse avec son instrument. Tout sur scène n’est que rythmes et mouvements, rythme en mouvement. En revisitant des esthétiques où la danse est indissociable de la musique, comme le flamenco, le tango, la musique cubaine, les artistes nous ouvrent le cœur et les yeux dans une énergie communicative. Ils nous donnent à voir, écouter, ressentir, et chacun se surprend alors à envisager son corps différemment, comme la caisse de résonnance de tout ce qui l’entoure. Dans ce duo hors norme, Stéphane Grosjean apporte la virtuosité des percussions corporelles et Béatrice Morisco la grâce, par son jeu de guitare classique et délicat. Un marimba cinq octaves et une batterie d’instruments issue du monde achèvent de nous faire voyager, bouger, rêver. Une expérience à la fois festive et puissante, avec deux artistes plus complices que jamais ! Equipe artistique : Stéphane Grosjean percussions corporelles, marimba, hang, percussions diverses Béatrice Morisco guitare

Participation libre

Salle des Fêtes L’Isle Jourdain L’Isle Jourdain 86 Bourpeuil Vienne



