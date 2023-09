L’innovation peut-elle répondre à elle seule aux défis de l’aéronautique et du spatial ? Université Toulouse III – Paul Sabatier Toulouse, 23 novembre 2023 07:45, Toulouse.

À l’occasion de ses 40 ans, l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) a décidé d’organiser un forum d’une journée permettant de confronter les différents points de vue sur l’avenir du transport aérien, de l’aéronautique militaire et de l’espace avec l’objectif de mettre en avant les enjeux d’innovation et de faire émerger les éléments de réconciliation de ces différents points de vue.

Points forts du programme :

Intervention de Ilmo. Sr. D. Miguel BELLO, Commissaire du PERTE Aérospatial (Projet stratégique pour la relance économique et la transformation), Directeur de l’Agence Espagnole de l’Espace, Ministère de la science et de l’innovation espagnol.

AVIATION CIVILE : Interventions d’Olivier ANDRIÈS, Directeur Général de Safran* et d’Antoine BOUVIER, directeur de la stratégie, des fusions-acquisitions et des affaires publiques, Airbus

DÉFENSE : Intervention d’Emmanuel CHIVA*, Délégué Général pour l’Armement, DGA

ESPACE : Intervention de Josef ASCHBACHER, Directeur Général, ESA

Université Toulouse III – Paul Sabatier 118 Rte de Narbonne, 31062 Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31062 Haute-Garonne