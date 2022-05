Soirée Cult’ : Hunger Games dans l’œil des experts Toulouse, 27 janvier 2021 19:00, Toulouse.

Mercredi 27 janvier 2021, 19h00 Sur place http://YouTube.com/ScienceAnimation31/live

Habitants de Panem (et d’ailleurs) : le mercredi 27 janvier 2021 à 19h aura lieu la 3ème édition des Soirées Cult’ virtuelles sur le thème d’Hunger Games ! YouTube.com/ScienceAnimation31/live

Quelles sont les inspirations historiques et mythologiques d’Hunger Games ? Les technologies du Capitole sont-elles réalistes ? Quels choix éthiques auriez-vous faits à la place des personnages ? Lors de cette soirée en live sur YouTube, 3 experts seront là pour discuter et décrypter cette saga.

Les mythes de Panem et bien plus

Panem, l’arène, Katniss, Seneca Crane, les pacificateurs… L’auteure Suzanne Collins s’est beaucoup inspirée de l’histoire et la mythologie gréco-romaine pour ses romans. Mathieu Scapin, docteur en archéologie, assistant de conservation et médiateur culturel Musée Saint-Raymond de Toulouse, nous éclairera sur les personnages, références historiques ou mythologiques qui se cachent derrière Hunger Games.

Qu’aurais-tu fait à sa place ?

Si tu étais dans Hunger Games, tu ferais quoi toi ? Devenir tribut volontaire pour sauver un membre de ta famille, tu l’aurais fait ? Manger des baies mortelles ou sacrifier ton partenaire de district ? Et mentir pour avoir plus de sponsors qui t’aident dans l’arène ? Hunger Games, c’est de nombreux dilemmes et choix. Marianne Chouteau, maître de conférences à l’INSA Lyon, nous expliquera les questionnements éthiques et moraux que pose cette saga.

L’embrasement des technologies

Le Capitole possède des technologies de pointe allant des organismes génétiquement modifiés qu’on retrouve dans l’arène aux outils de contrôle et surveillance de masse. Jean-Christophe Bonis, futuriste et aventurier des temps modernes a parcouru le monde pour découvrir les usages de la technologie, les cultures et traditions afin d’analyser l’impact des technologies sur notre mode de vie. Venez découvrir en sa compagnie les technologies d’Hunger Games et leurs inspirations.

Des jeux et quiz sur Hunger Games

Tout au long de la soirée, un jeu d’énigmes vous plongera dans l’univers d’Hunger Games. Saurez-vous résoudre les énigmes de chaque district pour arriver au Capitole ?

Et comme toujours, venez tester vos connaissances sur cette saga culte via un quiz Kahoot! Notre partenaire Pocket Jeunesse récompensera les 3 tributs vainqueurs avec pour le premier la collection complète des livres Hunger Games !

Joyeuse Soirée Cult’ et puisse le sort vous être favorable…

Nos partenaires

La Région Occitanie, Kimiyo, Carrefour des Sciences et des Arts, Pocket Jeunesse.

Infos pratiques

Rendez-vous le mercredi 27 janvier 2021, à partir de 19h (fin estimée à 21h), sur la chaine YouTube de Science Animation : www.youtube.com/ScienceAnimation31/live.

Retrouvez également l’événement Facebook de la soirée via ce lien : https://fb.me/e/xGA0gVnZ

Soirée ouverte à toutes et tous.

Envie de prolonger l’expérience ?

Les soirées Cult’ c’est quoi ?

Les soirées Cult’ sont des soirées animées et conviviales où l’on rencontre des experts pour décrypter des séries, films ou jeux vidéo phares du moment.

Instants Cult’ : un compte Instagram pour décrypter la pop culture

Lancé en octobre 2020, le compte Instants Cult’ décrypte chaque jour séries, films, jeux vidéo… pour explorer l’univers, apprendre des choses incroyables et jouer avec vos œuvres préférées.

Qui sommes-nous ?

Science Animation est une association qui a pour mission de rendre accessibles et fun la science et la technique.

mercredi 27 janvier 2021 – 19h00 à 21h00