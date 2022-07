ELECTRO ALTERNATIV 2022 Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

ELECTRO ALTERNATIV 2022 Toulouse, 8 septembre 2022 18:30, Toulouse. 8 – 17 septembre Sur place De 9 à 25€ en fonction des soirées https://shotgun.live/fr/festivals/electro-alternativ-2022

Festival des cultures électroniques & digitales, du 08 au 17 septembre 2022 – Toulouse Depuis 17 ans, Electro Alternativ s’est imposé comme l’un des festivals électroniques incontournable de la région sud-ouest. C’est un festival itinérant qui fait vibrer les lieux emblématiques de la vie culturelle toulousaine aux rythmes des musiques électroniques. Durant dix jours, le festival rassemble plus de 15 000 spectateur.rices autour d’une programmation éclectique alliant évènements clubs, concerts, conférences, workshops, performances, projections cinématographiques, animations jeunesse… Un festival pluriculturel à la pointe de la culture électronique contemporaine. Programmation : Apollo Noir & Thomas Pons • Ben Klock • Brodinski • Captain Mustache • EUGE • Flava D • IMANU • Infected Mushroom (live) • IRENE DRESEL • KiNK (live) • Mila Dietrich • Miley Serious • Paloma Colombe • Pendulum (dj set) • Reinier Zonneveld (live) • Sentimental Rave • Thys • Vel • & more… Toulouse Toulouse Toulouse Haute-Garonne jeudi 8 septembre – 18h30 à 23h55

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse

