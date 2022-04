Adéquat Challenge Tour Toulouse, 4 mai 2022 08:30, Toulouse.

Mercredi 4 mai, 08h30 Sur place Participation gratuite https://www.adequatchallenge.com/

Adéquat s’engage pour l’éducation et l’emploi des jeunes en lançant l’Adéquat Challenge Tour, la grande tournée sport, jeunesse et emploi parrainée par Tony Parker et soutenue par Pôle emploi.

Le principe ?

Une série d’événements dans les plus grandes villes de France.

Le but ?

Mettre en lumière une nouvelle approche de l’éducation au travers de la Tony Parker Adéquat Academy et de l’emploi, sous le prisme du sport, vecteur d’égalité des chances, libérateur de talents et territoire d’expression pour beaucoup !

Pour qui ?

Toutes personnes âgées de 15 à 25 ans à la recherche d’un projet éducatif ou d’un 1er emploi !

Quand et où ?

Le 13 avril 2022 à Nantes, le 27 avril 2022 à Saint-Ouen, le 4 mai 2022 à Toulouse et le 5 juillet 2022 à Lyon.

Toulouse Toulouse Toulouse Haute-Garonne

mercredi 4 mai – 08h30 à 18h00