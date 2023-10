Conférence « Erasmus+ : pour une Europe citoyenne et engagée ! » Toulouse Toulouse, 27 novembre 2023, Toulouse.

Conférence « Erasmus+ : pour une Europe citoyenne et engagée ! » 28 et 29 novembre Toulouse Inscription à venir

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation, en partenariat avec l’Agence Erasmus+ France / Jeunesse & Sport, organise sa conférence annuelle les 28 et 29 novembre à Toulouse.

Cette conférence, à laquelle participeront une dizaine de pays européens, est dédiée au thème « Erasmus+ : pour une Europe citoyenne et engagée ! ».

Au programme : deux tables rondes et six ateliers croiseront les regards et interrogeront les pratiques entre organisations françaises et européennes.

Plus d’informations à venir.

Toulouse Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T00:00:00+01:00 – 2023-11-28T23:59:00+01:00

2023-11-29T00:00:00+01:00 – 2023-11-29T23:59:00+01:00

Erasmus+ Erasmus

Agence Erasmus+